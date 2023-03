Sinds Epic Games met hun eigen winkel een oorlog is gestart met de gevestigde orde in de vorm van Valve’s Steam, zien we steeds vaker games op de pc initieel enkel in de Epic Games Store verschijnen. Vaak zijn deze deals slechts van tijdelijke aard, zo ook met betrekking tot Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

De game is inmiddels al bijna een jaar oud en laat een jaar nou net het tijdsbestek zijn van de deals die Epic over het algemeen aangaat. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verschijnt op 6 april voor Steam. Hoogstwaarschijnlijk gaat deze release gepaard met een leuke korting, wat we vaker zien als games uiteindelijk op Steam verschijnen.

Om de aanstaande Steam release te vieren, heeft Square Enix een nieuwe trailer vrijgegeven die je hieronder kan bekijken.