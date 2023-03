Na Paul Phoenix en Marshall Law is het nu King die zijn opwachting maakt in een trailer van Tekken 8. Dat King geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, wisten we al wel, maar de onderstaande trailer laat zien dat hij er ook in Tekken 8 weer aardig op los mept.

Vanaf wanneer je met King je klauwen kan zetten in je tegenstander is nog niet bekend en ook wanneer Bandai Namco van plan is om dit mee te delen is nog onduidelijk, maar de game verschijnt wel dit jaar.

In afwachting lijkt het ons daarom het beste als je je tijdelijk maar even vermaakt met de onderstaande trailer die de worstelaar laat zien.