Deze maand zit Battlefield 2042 bij het PlayStation Plus abonnement inbegrepen. Dat werpt behoorlijk zijn vruchten af, want het aantal Battlefield 2042 spelers op het PlayStation platform is met 578% gestegen. Dit blijkt uit een analyse van de website True Trophies. Momenteel heeft de game meer spelers dan titels zoals GTA V, Rocket League, Overwatch 2, Apex Legends en Destiny 2.

Daarnaast staat Battlefield 2042 momenteel op de vierde plaats als het om de meest populaire games op het PlayStation platform gaat. Alleen Hogwarts Legacy, Minecraft Dungeons en Horizon: Forbidden West doen het beter. Overigens zijn deze cijfers gebaseerd op basis van tracking, maar dat heeft niet iedereen aanstaan. Het aantal spelers kan daarom nog een stuk hoger liggen dan nu gemeten is.