We zien maandelijks veel games verschijnen en geregeld zitten hier games tussen in grote franchises. Ook het remasteren en remaken van klassiekers is schering en inslag, want het is enigszins een veilige route. Voor iedereen die wat later is komen kijken, zijn de laatste categorie games natuurlijk dé manier om die toppers van weleer opnieuw te ervaren. Ook roept het nostalgische gevoelens op, wat het een bestaansrecht geeft.

Tegelijkertijd zien we dat de roep vanuit gamers aangaande innovatie steeds groter wordt. Mensen willen nieuwe mechanieken, personages, werelden en meer zien, daar waar veel grote uitgevers vooral voortborduren op franchises die zich reeds bewezen hebben. De tijd dat uitgevers de durf hadden om te investeren in nieuwe projecten is inmiddels vervlogen en hoewel dat nieuwe franchises zeker niet uitsluit, is de aanwas een stuk minder groot dan vroeger.

Hier is een interessante contradictie in te zien. Enerzijds vragen gamers om nieuwe content, omdat ze de blauwdrukken zat zijn. Tegelijkertijd zijn er verschillende nieuwe games die wel die durf hebben, maar vervolgens niet goed verkopen. Dan komt de industrie toch een beetje op een kruispunt uit: men roept wel, maar koopt vervolgens niet. Dus wat is dan het nut van veel geld, tijd en moeite investeren in nieuwe IP’s daar waar het remaken, remasteren of voortzetten van een bekende reeks – met nauwelijks innovatie – een verkoopsucces betekent?

Om wat voorbeelden te noemen. The Callisto Protocol verscheen eind vorig jaar, maar heeft onder verwachting gepresteerd. Forspoken, een titel geplaagd door negatieve publiciteit bleek alles mee te vallen, maar verkocht ook niet naar verwachting. Marvel’s Midnight Suns is dan niet per se een innovatieve game, maar het bracht wel wat nieuws en werd ook goed ontvangen. In kritisch opzicht dan, want de verkopen vielen tegen.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope, een zeldzame turn-based game op de Nintendo Switch in het Triple-A segment. Een keer wat anders en jawel: heeft niet volgens verwachtingen gepresteerd. Nu is dit eveneens niet per se een innovatieve game of een volledig nieuwe IP, maar met de genoemde titels zie je wel een trend ontstaan. Het zijn voornamelijk games die iets anders brachten of iets wat je niet zo vaak ziet. Het antwoord op die roep vanuit gamers?

Je zou het denken, maar het tegenovergestelde is waar in de praktijk. Hoewel ze stuk voor stuk unieke ervaringen brengen, al dan niet gestoeld op bekende elementen, is hierin al te zien dat iets nieuws brengen een risico is. Laat staan als ontwikkelaars echt innovatief zijn en met iets komen wat nooit eerder is gedaan. Het kan wel, maar het risico is te groot. Dit is weer te wijten aan toenemende ontwikkelkosten en een druk landschap, waarin iedereen elkaars concurrent is.

Ondertussen zien we dat remakes en remasters als een trein gaan (Metroid Prime bijvoorbeeld), waardoor de rekensom dan snel gemaakt is: het is interessanter en lucratiever om op oude content te teren. Het biedt een grotere zekerheid op inkomsten en dat kan je de industrie niet kwalijk nemen. Of dit een nieuwe trend gaat zijn is afwachten, maar wij kijken er niet raar van op dat innovatie steeds meer zal verdwijnen en dat we steeds meer dezelfde content in nieuwe jasjes krijgen.

Maar, het is natuurlijk een Jouw mening waarin we een stelling of kwestie opwerpen vanuit een bepaalde invalshoek. Misschien hebben we het wel bij het verkeerde eind of je denkt er compleet anders over, dat kan ook. Je kan zoals altijd je mening hieronder weer laten horen. We zijn benieuwd hoe jij hier over denkt!