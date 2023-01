Wij waren erg te spreken over The Callisto Protocol en beloonden de game dan ook met een stevige 9.5. De titel blijkt echter geen potten te breken aan de kassa. Volgens MK-Odyssey ging de game vooralsnog zo’n twee miljoen keer over de toonbank. Niet slecht, zou je denken… tot je het budget erbij haalt dat ontwikkelaar Striking Distance Studios in het spel gestoken heeft.

162 miljoen dollar, oftewel zo’n 132 miljoen pond. Zoveel kostte het om The Callisto Protocol vanuit de conceptfase tot op uw tv-scherm te krijgen. En dan is twee miljoen uiteraard geen hoogvlieger wat verkopen betreft, zeker als je bedenkt dat de aanvankelijke verwachting rond de 5 miljoen verkopen lag, zoals ook op te maken valt uit een rapport van analistenbureau Samsung Securities:

“The company expected cumulative sales of 5 million copies, but considering the current sales ranking, cumulative sales of 2 million copies will not be easy until this year.”