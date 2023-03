Review | Zombieland: Headshot Fever Reloaded (PS VR2) – In de lanceringsperiode van Sony’s PlayStation VR2 zien we exclusieve games zoals Horizon: Call of the Mountain, upgrades van bestaande PlayStation VR-games en eerder uitgebrachte games die nu ook voorzien zijn van een VR-update, zoals Resident Evil 8: Village. Zombieland: Headshot Fever Reloaded valt in geen van deze categorieën. Het spel is wel al eerder uitgebracht op andere VR-platformen, maar speciaal voor PlayStation VR2 is er een verbeterde versie uitgebracht. Wat deze versie precies toevoegt en of het de moeite waard is hebben wij voor je uitgezocht.

Welkom in Zombieland

Het verhaal van Zombieland: Headshot Fever Reloaded speelt zich na de gebeurtenissen van de film Zombieland: Double Tap af, maar voordat je je zorgen begint te maken, je hebt geen voorkennis van de filmfranchise nodig. Headshot Fever Reloaded heeft een opzichzelfstaand verhaal waarin jij je als ’the new guy’ voegt bij de originele crew uit de film: Little Rock, Columbus, Tallahassee en Wichita. Samen bereiden jullie je voor op de aankomende ‘Zombieland Invitational’, een prestigieus parcours waarin je veilig het einde moet bereiken door alle zombies die je op je pad ontmoet dood te schieten.

Schiet en Double Tap

De gameplay van het spel is simpel: het is een on-rails arcade shooter vergelijkbaar met games zoals The House of the Dead. Je begint in een ruimte met zombies, schiet ze neer door met je Sense controller te richten en op R2 te drukken. Herladen is ook gemakkelijk door je joystick naar beneden te bewegen en daarna datzelfde te doen met je Sense controller. Wanneer je een zombie door het hoofd schiet gaat alles tijdelijk in slow-motion, waardoor je nog snellere tijden kunt behalen en preciezer kunt richten. Soms vliegt er ook toiletpapier door de lucht zodra je een zombie neerknalt en als je daarna op het papier schiet ontvang je dit en kun je dat later gebruiken om je wapens te upgraden. Een hogere combo betekent ook meer toiletpapier per schot, je doet er dus goed aan om hier op te letten.

Er is een grote keus aan wapens aanwezig in Zombieland. Ten eerste heb je altijd een handwapen tot je beschikking met een oneindig aantal kogels én een speciaal wapen met een gelimiteerd aantal kogels. Dit speciale wapen kan een shotgun zijn, maar ook bijvoorbeeld een aanvalsgeweer. Al deze wapens kun je ook nog eens individueel upgraden door toiletpapier, dat je verzameld in de levels die je speelt, te gebruiken. Deze upgrades zorgen er onder andere voor dat je meer kogels in je magazijn kan hebben of meer schade veroorzaakt. Daarnaast kun je ook een drietal perks toewijzen met verschillende effecten. Zo is er een perk die het mogelijk maakt om twee handwapens of twee speciale wapens te dragen, en ook een perk die er voor zorgt dat je wapen altijd automatisch herlaadt. Deze perks speel je vrij door missies te voltooien, daarover hieronder meer.

Je zult dus je weg maken door een aantal levels onderverdeeld in vier moeilijkheidsgraden: Rookie, Advanced, Expert en Pro. Elke moeilijkheidsgraad kent drie unieke levels, met elk ook nog eens een ‘B-side’, wat een andere variant van het level is. Zodra je drie levels hebt voltooid speel je de volgende moeilijkheidsgraad vrij. Dit zorgt voor een geleidelijke groei in moeilijkheid, wat er weer voor zorgt dat het spel uitdagend en leuk blijft. Elk level heeft ook nog eens vier missies, waarvoor je het level bijvoorbeeld in een bepaalde tijd moet voltooien of door een bepaald wapen te gebruiken. Met een totaal van 12 levels is Zombieland: Headshot Fever Reloaded wat aan de korte kant, maar als je de B-side varianten, 3 remix levels, de missies die bij elk level horen én de arcade modus erbij optelt, is er toch redelijk wat content om doorheen te spelen.

Vijanden genoeg

Iets dat je snel zal opmerken wanneer je Headshot Fever speelt is dat het spel een grote variatie aan verschillende soorten zombies heeft. Je hebt langzame zombies, snelle zombies, zombies die raar voortbewegen op hun handen en voeten, zombies die je negeren zolang je niet op ze schiet en ga zo maar door. Deze grote variatie aan verschillende soorten zombies die niet allemaal tegelijk worden geïntroduceerd, zorgen ervoor dat de levels steeds weer verrassen en een nieuwe laag toevoegen aan de ervaring. Het zorgt er ook voor dat je moet nadenken over welke zombie je als eerste gaat aanvallen. Als je eerst de langzame zombies neerschiet is er natuurlijk een grote kans dat de snelle zombies je al bijna te pakken hebben.

Een stap omhoog

Zombieland: Headshot Fever Reloaded is dus een nieuwe versie van het in 2021 uitgebrachte Zombieland: Headshot Fever en het verschil is zeker te merken wanneer je de twee vergelijkt. De modellen van personages zijn opnieuw gemaakt, het spel kent verbeterde belichting en de animaties zijn ook herwerkt. Dat is echter niet alles, want het spel kent ook een geheel nieuwe cartoony cell-shaded artstijl. Dankzij deze upgrades ziet Zombieland er veel beter uit dan ooit tevoren. Het spel kent een vibrant kleurenpalet, de graphics zijn scherp en de omgevingen zijn divers. Het is duidelijk dat Reloaded geen simpele port is, maar een ware upgrade in alle aspecten, waardoor het grafisch de beste versie van het spel is.

Stabiel knallen

Het spel weet over het algemeen een stabiele ervaring te leveren door te draaien op een 4K-resolutie met 90fps gameplay. Er was wel een enkele keer dat het spel een aantal seconden vastliep en daarna op een hele lage framerate draaide. Dit was best desoriënterend wat je natuurlijk niet wilt in een VR-game, maar gelukkig bleef het bij een enkele keer. Het spel ondersteunt ook een aantal van de PlayStation VR2 features zoals adaptieve triggers en haptische feedback, die anders voelen voor verschillende types wapens. Verder kent de game headset rumble en eye-tracking voor foveated rendering. Vooral de haptische feedback doet de ervaring enorm verbeteren. Het verschil in gevoel van elk wapen zorgt er voor dat de connectie tussen wat je ziet en wat je voelt veel meer overeenkomt.

Gespeeld op: PlayStation 5 (PS VR2).