Bloober Team-topman Piotr Babieno heeft in een interview met het Poolse Bankier duidelijk gemaakt dat de studio erg ambiteuze plannen heeft. Zo verwacht hij dat 10 miljoen verkochte exemplaren voor hun toekomstige games haalbaar moet zijn. Alsof dat nog niet genoeg is, hoopt Babieno ook dat de studio de meest toonaangevende horrorontwikkelaar in de industrie wordt. Het doel is om dit voor 2027 te bereiken.

Om dat voor elkaar te krijgen, moet Bloober Team groeien en komt er een grotere nadruk op het uitgeven van games te liggen. Er gaat ook vaker worden samengewerkt met strategische partners, om meer games aan de man te brengen. De onafhankelijke studio streeft er naar het niveau van Naughty Dog en Ninja Theory te halen. Toekomstige games moeten mijlpalen in zowel het horrorgenre als de gamesindustrie worden.

Momenteel is de studio bijna klaar met de remake van Silent Hill 2. Daarnaast zijn ze ook druk in de weer met Layers of Fear, die in de zomer uit moet komen. Tot slot weten we dat er nog aan een survival-horrorgame wordt gewerkt samen met uitgever Private Division. Daarnaast werkt de studio ook samen met Rogue Games en Draw Distance voor verschillende projecten. Nooit geschoten is altijd mis, denken we dan maar.