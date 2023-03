Zoals je al in onze preview hebt kunnen lezen, kan Atlas Fallen een leuke game worden, maar er zijn een aantal dingen die beter moeten worden uitgewerkt. Focus Entertainment is het hier kennelijk mee eens, want de game is uitgesteld.

De uitgever heeft op Twitter gemeld dat zij Deck13 meer tijd willen geven om de best mogelijke versie van Atlas Fallen te maken. De releasedatum stond op 16 mei, maar dit wordt nu 10 augustus van dit jaar. Vroeg in de zomer zal er nieuwe gameplay worden getoond, waaronder van de coöp.

Het volledige statement van Focus Entertainment lees je hieronder.