The Last of Us: Part I is sinds deze week verkrijgbaar voor pc-spelers en dat betekent dat er wederom een game uit de stallen van Naughty Dog voor dat platform is verschenen. Waar de studio uit Californië zich voorheen alleen richtte op PlayStation-consoles, heeft het in een bericht op hun blog aangegeven dat ze voor beide platforms zullen blijven ontwikkelen.

Volgens de studio biedt het ontwikkelen voor beide platforms de mogelijkheid om meer spelers te bereiken en kunnen ze geleerde lessen met betrekking tot game design meenemen in de volgende projecten. Naughty Dog kijkt er daarom naar uit om in de toekomst meer met ons te delen, of je nu speelt met een DualSense controller of met een muis en toetsenbord.

“Rest assured, PlayStation and PC players, we’re already looking forward to sharing more, whether you prefer a DualSense controller or a keyboard and mouse. Developing for both platforms empowers us to incorporate lessons learned from either into the overall design of our games. Sharing our stories and experiences on PS5 as well as PC is something that Naughty Dog has embraced and will continue to support moving forward.”

De release van The Last of Us: Part I loopt vooralsnog niet op rolletjes, de pc-port wordt geplaagd door allerhande problemen zoals crashes en freezes en de fora op bijvoorbeeld Steam stromen vol met klachten.