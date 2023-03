Het zal pc-gamers niet zijn ontgaan dat de pc-versie van The Last of Us: Part I niet bepaald geweldig is ontvangen door gamers. Op dit moment staat de game op Steam er qua beoordelingen slecht voor en er is maar weinig positiefs te melden. Dat heeft alles te maken met diverse performance problemen waar gamers tegenaan lopen.

Naughty Dog en Iron Galaxy zitten gelukkig niet stil en hebben reeds de eerste patch uitgebracht die hopelijk wat verbeteringen met zich meebrengt. Daarnaast willen de ontwikkelaars mededelen dat de problemen bij hun bekend zijn en dat veel van de problemen op dit moment worden onderzocht. We hebben de patch notes en de lijst met bekende problemen voor jullie hieronder geplaatst.

Wij zijn inmiddels ook in deze pc-port gedoken en onze bevindingen mogen jullie binnenkort in een special verwachten.

Patch Notes Fixed several performance & hitch related issues impacting some users. Note: Additional improvements and investigations based on user feedback are underway.

Added extra crash diagnostic information to assist in investigating shader building related crashes and other common reported stability issues.