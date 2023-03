Op 22 juni mogen we Final Fantasy XVI verwachten en hoewel dat nog even duurt, komt Square Enix vandaag met het nieuws dat de game al goud is gegaan. Meestal gaat een game drie tot vier weken voor de release goud, maar in dit geval is de ontwikkeling van de game buitengewoon vroeg al afgerond.

Dit betekent simpelweg dat de game op disc gedrukt kan worden en dat Square Enix kan beginnen met het verschepen. Wellicht dat er nog gewerkt wordt aan een day one patch, waarvoor ze echt alle tijd hebben. Een vervroegde release zit er echter niet in, gezien Square Enix nog steeds de releasedatum van 22 juni aanhoudt.