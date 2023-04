Het ziet er naar uit dat Atlas Fallen een grote game zal worden. Deck13 heeft namelijk uit de doeken gedaan hoeveel uur je ongeveer bezig bent met alleen de extra opdrachten die de game al te bieden heeft.

Creative director Jan Klose heeft tegenover SegmentNext gezegd dat Atlas Fallen verschillende zijmissies en dergelijke zal bevatten. Zo kan je onder andere puzzels vinden in de wereld, en schatkaarten die je een vage hint geven waar de desbetreffende schat te vinden is. Tevens zijn er relikwieën in de speelwereld te vinden, die je naar een geheim kunnen leiden.

Als je al deze extra opdrachten wilt volbrengen, ben je tussen de 25 en 30 uur bezig. Het ziet er dus naar uit dat er buiten het verhaal genoeg te doen is in Atlas Fallen. Hoe lang je bezig bent als je alleen het verhaal speelt hield Klose nog even voor zichzelf.

Je zal wel wat langer moeten wachten om zelf uit te vinden hoe lang het verhaal van Atlas Fallen duurt, want de game is uitgesteld van 16 mei naar 10 augustus 2023.