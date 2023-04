Bandai Namco kondigde in december tijdens het Jump Festa 2023 aan dat het bezig was met het SAND LAND project, een plan om Akira Toriyama’s SAND LAND IP via andere vormen dan manga aan de man te brengen. Toentertijd maakte het bedrijf al bekend dat er een ‘visuele adaptatie’ aan zou komen. Het was nog onduidelijk of dit een film of game zou betreffen, maar nu is er geen twijfel meer mogelijk: de eerste SAND LAND release van Bandai Namco is een anime film.

De SAND LAND film wordt geproduceerd door Bandai Namco Filmworks (vroeger Sunrise Inc.), Kamikaze Douga – die bekendstaat van onder andere de JoJo’s Bizarre Adventure anime – en ANIMA. Volgens de huidige planning zal SAND LAND op 18 augustus in première gaan. De cast wordt gevuld met stemtalent zoals Cho, Mutsumi Tamura en Kitoshi Tsuruoka. Een volledige lijst van de huidig bekendgemaakte staff kun je onderaan dit bericht vinden.

De kansen voor een SAND LAND-game zijn nog zeker niet verkeken, het filmproject is namelijk volgens Bandai Namco pas één van velen soorten content die we gaan zien in dit IP. Het feit dat het SAND LAND project wordt geleid door Bandai Namco Entertainment maakt het zelfs zeer aannemelijk dat we ook nog in ieder geval één SAND LAND-game aankondiging gaan zien.

Bekijk de SAND LAND trailer hieronder.