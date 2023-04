Star Wars Jedi: Survivor is geen PlayStation 5-exclusive, maar dat betekent niet dat deze versie geen exclusieve features zal bevatten. Respawn Entertainment heeft laten weten dat er optimaal gebruik zal worden gemaakt van de unieke mogelijkheden die de DualSense biedt.

Director Stig Asmussen heeft tegenover PlayStation Blog laten weten dat als je de ‘push and pull force power’ gebruikt, je verschillende sensaties zal voelen in hoeverre je de triggers indrukt. De haptische feedback zal in combinatie met geluid worden gebruikt om de immersie te vergroten.

Aangezien de DualSense de enige controller is die deze features biedt, zal de PlayStation 5-versie van Star Wars Jedi: Survivor in principe de beste ervaring bieden qua gevoel.

“And a [DualSense] controller, it feels really good, and we’re taking advantage of that. You’re going to feel it on the triggers when you’re doing push and pull. If you really [push] on the triggers, it’s going to give a different response. Compared to if you’re lightly feathering them, and the game is going to react to that. It’s the nuance within the vibrations on the controller that is pretty outstanding. Our audio team and our combat team is really dialled into how the things that are happening in the world, the effects, and everything that are like translating to how it feels in your hands.”