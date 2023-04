The Last of Us: Part I is een uitstekende game, maar de onlangs uitgegeven pc-port van de titel verdient op z’n zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs. Fora lopen vol met klachten van spelers en Naughty Dog heeft al aangegeven dat ze zaken aan het onderzoeken zijn.

Nu was het in eerste instantie de bedoeling dat de game ook snel het stempel “Steam Deck verified” had moeten krijgen, wat aantoont dat de titel ook op de handheld van Valve goed werkt. Maar via Twitter heeft Naughty Dog laten weten dat dit nu wat lager op de lijst met prioriteiten is beland en die verificatie op een later punt gaat komen.

Naughty Dog heeft reeds bevestigd dat er deze week nog meerdere patches uitgerold gaan worden, die meerdere zaken moeten oplossen. Eigenaren van een Steam Deck zullen dus door deze problemen nog wel wat langer moeten wachten voordat zij aan de slag kunnen met de game.

And while we know many of you would like to play The Last of Us Part I on Steam Deck, we are prioritizing fixes and patches before submitting it for verification.

We will keep you updated of its Steam Deck status as we continue to improve the PC version.

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 3, 2023