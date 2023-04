Over iets meer dan twee weken ligt Star Wars Jedi: Survivor in de winkels en in opmaat naar deze release krijgen we steeds meer te zien. Vandaag een nieuwe trailer, die de ‘final gameplay’ trailer wordt genoemd. Dit suggereert dat dit min of meer de laatste trailer voor de game is tot de release daar is.

In een kleine twee minuten krijgen we diverse omgevingen, vijanden, gameplay elementen en meer te zien. Benieuwd naar de game? Dan is de onderstaande trailer zeker de moeite waard. Noteer 28 april in de agenda, dan ligt deze titel in de winkels.