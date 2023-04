Team Ninja heeft het er maar druk mee. De Japanse studio onthulde in september hun volgende project, Rise of the Ronin, en lanceerde afgelopen maart het door Sekiro geïnspireerde Wo Long: Fallen Dynasty. Kennelijk heeft de studio echter nog een game op de planning staan, zo onthult Fumihiko Yasuda, de grote baas bij Team Ninja, in een interview met Famitsu.

Yasuda zegt tegenover het blad dat het team het voornemen heeft om elk jaar een nieuwe game uit te brengen, waaronder dit jaar. Ze zijn al een jaar of zeven bezig met Rise of the Ronin, die gepland staat voor 2024 en een nog onaangekondigde titel staat op de rit voor 2025. Saillant detail is dat dit interview vanzelfsprekend is gegeven na de release van Wo Long: Fallen Dynasty en het er dus naar uitziet dat Team Ninja nóg een release voor dit jaar op de planning heeft staan.

Het teamhoofd houdt natuurlijk wijselijk de lippen op elkaar en verklapt niet welke game(s) er nog onderweg zijn. Een terugkeer van Ninja Gaiden, NioH of Dead or Alive lijkt er voorlopig echter niet in te zitten. Volgens Yasuda zijn de geruchten omtrent deze franchise ontstaan uit een misverstand en kan hij er verder geen uitspraken over doen, maar hij zegt wel dat hij er naar uitkijkt om in de toekomst meer informatie te delen.