Vorige week hebben we kennis kunnen maken met Layla Ellison, één van de hoofdrolspelers in Redfall. De game beschikt echter over meer speelbare personages en een ander is Jacob Boyer. Via een nieuwe trailer kunnen we nu ook met hem kennismaken.

Het gaat hier om een vergelijkbare trailer als die van Layla vorige week. Een soort interview waarin we leren dat Jacob voorheen deel uitmaakte van een huurlingenleger, waarbij hij tijdens een situatie zijn oog verloren is en wat hij daarvoor in de plaats kreeg. Ook krijgt hij ondersteuning van een bijzondere raaf.

Check de nieuwe video hieronder om meer over hem te weten te komen en noteer 2 mei in de agenda. Redfall verschijnt dan voor de Xbox Series X|S en pc.