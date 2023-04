Begin volgende maand mogen we Redfall op de Xbox Series X|S en pc verwachten en nu die release niet lang meer op zich laat wachten, heeft de ontwikkelaar wat details over de performance bekendgemaakt. Dit is niet per se heel goed nieuws voor spelers die direct op release aan de slag gaan.

De game zal in eerste instantie namelijk enkel over een Quality modus beschikken en dat wil zeggen dat de framerate op zowel de Xbox Series X als S op 30 frames per seconde ligt. De resolutie op de Series X is hierbij 4K, op de Series S 1440p.

Arkane Studios werkt ondertussen nog aan een Performance modus die 60 frames per seconde zal bieden, maar die modus zal via een update op een later moment worden toegevoegd.