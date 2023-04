De release van Diablo IV staat gepland voor 6 juni, wat nu steeds dichterbij komt. Met nog iets minder dan twee maanden te gaan, begint de marketing machine van Blizzard ook langzaam maar zeker harder te draaien. Vorige week konden we zien op welke tijden we aan de slag kunnen met Diablo IV en nu krijgen we een kijkje in het leven van The Rogue.

Dit is één van de classes die je kunt gebruiken in Diablo IV en deze was ook al beschikbaar tijdens de beta, dus zal voor spelers daarvan direct bekend aanvoelen. Met name omdat deze klasse erg populair was, kan het zeker geen kwaad om deze sterke boogschutter eens nader toe te lichten met een korte trailer.

In de onderstaande trailer zien we diverse aanvallen en krachten van haar voorbijkomen. Zie jij het zitten om te spelen met pijl en boog en van dichtbij snelle mêleeaanvallen te kunnen plaatsen? Check dan zeker de trailer even.