Immortals of Aveum werd vorig jaar aangekondigd, maar na deze aankondiging werd het gelijk weer stil. Toch laat de game niet al te lang meer op zich wachten, want de release staat gepland voor 20 juli. Zodoende is EA begonnen met het geven van meer informatie en in onze preview kun je meer over de game lezen.

Bij het verstrijken van het embargo op de previews is er ook een nieuwe trailer verschenen, die je kennis laat maken met Jak: het hoofdpersonage van de game. Daarnaast krijgen we de nodige actie te zien, die volledig op magie is gebaseerd aangezien dit het belangrijkste uitgangspunt van de shooter is. Check het hieronder.