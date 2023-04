Preview | Immortals of Aveum – Electronic Arts is als uitgever zelf vooral bezig met hun eigen grote franchises, maar een paar jaar terug hebben ze ook een extra label uit de grond gestampt: EA Originals. Onder dit label hebben we een aantal parels zien verschijnen, zoals It Takes Two, Unravel en meer. De nieuwste titel die via dit label op de planning staat is Immortals of Aveum, in ontwikkeling bij de nog jonge studio Ascendant Studios. We hebben recent een presentatie kunnen bijwonen en meer geleerd over deze titel die al in juli moet verschijnen.

Een first-person magie shooter

Immortals of Aveum mag dan gemaakt worden door een studio die nog relatief nieuw is, de mensen die er werken zijn zeker niet onbekend met games. De oprichter van de studio, Bret Robbins, is bijvoorbeeld een veteraan in de industrie die heeft meegewerkt aan Dead Space, Modern Warfare 3, WWII en Advanced Warfare. Andere mensen uit het team hebben hun sporen verdiend met Borderlands, BioShock en diverse andere titels. Aan kennis en kunde zou het alvast niet moeten liggen, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat de game nu zelf is en wat het te bieden heeft. Belangrijker nog: of het interessant is. Wel, over dat laatste kunnen we kort zijn: ja.

Immortals of Aveum is namelijk een project dat Robbins al een hele lange tijd in zijn hoofd heeft zitten, maar waartoe hij nu pas de kans heeft gekregen om het te realiseren. Met zijn ervaring in het shooter genre wilde hij niet de zoveelste nieuwe shooter maken, maar juist met iets nieuws komen en hieruit is een magische shooter ontstaan. In het kort zou je de game kunnen zien als een traditionele first-person shooter. Maar in plaats van met allerlei wapengerij rond te rennen, heb je nu allerlei magische krachten tot je beschikking waarmee je kunt schieten en meer. Wat we gezien hebben is een game die de twee zaken op een interessante manier samenbrengt.

Te midden van een grote strijd

Bij aanvang van de game maak je kennis met Jak, iemand die geboren is zonder magische krachten. In het oog van de mensen die wel die krachten hebben valt hij dus buiten de boot. Er zal echter een traumatische gebeurtenis plaatsvinden, waardoor hij drie magische stromingen weet te absorberen om dit later te kunnen manifesteren. Doordat er in Aveum – zoals het land heet – drie belangrijke magiestromen zijn, is het gros van de zogeheten Battlemages in staat dit te gebruiken via een aangeboren zintuig. In veel gevallen heeft een Battlemage slechts de beschikking over één van de drie stromen.

Door de gebeurtenis – die niet verder werd toegelicht in de presentatie – krijgt Jak de capaciteit om de drie stromen te gebruiken. Dit plaatst hem gelijk op een voetstuk, want hierdoor is hij één van de meeste krachtige varianten van een Battlemage die in Aveum te vinden is. Dit wekt natuurlijk de interesse van General Kirkan – gespeeld door Gina Torres, bekend van Ikora Rey (Destiny), Jessica Pearson (Suits) en meer. Zij besluit Jak te rekruteren en gaandeweg de game werk je jezelf binnen de gelederen van de Battlemages op. Die zijn op hun beurt weer van groot belang in de strijd die gaande is in het land.

Die strijd gaat om de magie die door Aveum stroomt, waarbij twee koninkrijken tegen elkaar vechten. Beide willen ze de controle over de magie hebben, wat dus tot allerlei situaties leidt en waarin jij uiteindelijk met Jak een hoofdrol opeist. Verdere details over het verhaal zijn nog niet bekend, maar gezien de game is voorzien van een interessante cast en de cut-scenes er indrukwekkend uitzagen, voelt de game zo op het eerste oog aan als een Triple-A productie. Dat is precies wat de ontwikkelaar wil nastreven en om dat ook in de gameplay terug te laten komen, is het geheel gestoeld op drie pilaren: het verhaal, de Battlemage en de magie.

Vechten met magische geweren

De game is vooralsnog een singleplayer avontuur dat zo’n 25 uur zal duren, maar toen er gevraagd werd naar multiplayer mogelijkheden werd dit niet ontkend noch bevestigd. Of het puur een singleplayer avontuur bij de release is, is dus even afwachten. Die singleplayer op zichzelf laat je met Jak allerlei avonturen doorlopen met als doel om het rivaliserende koninkrijk een halt toe te roepen. Dit gaat allemaal op basis van de magie die je ter beschikking hebt en zoals al aangegeven zijn er drie stromen, wat onder te verdelen valt in blauw, groen en rood. Elke stroom magie komt met andere mogelijkheden in de combat. Zo staat blauwe magie voor aanvallen op lange afstand die erg accuraat zijn. Rood is meer voor dichtbij en lijkt op een shotgun en groen zorgt voor een hoog volume aan aanvallen.

Wat er vervolgens in de gameplay gebeurt is dat je met Jak continu wisselt tussen de verschillende soorten magie om de vijanden aan te pakken die je onderweg tegenkomt. Die vijanden beschikken op hun beurt ook weer over magie, maar dat is dan in veel gevallen slechts één van de drie varianten. Hierdoor ben je in theorie in het voordeel, maar logischerwijs ben je ook meer op jezelf aangewezen en zul je tegenover een grotere tegenstand geplaatst worden daar je in je eentje bent. Aan jou om de vijanden aan te pakken met de magie die je ter beschikking hebt door er voornamelijk op te schieten. In tegenstelling tot shooters heb je echter niet te maken met een cross-hair, waardoor je meer op gevoel moet spelen en dat is best interessant.

Alleen schieten met magie zal op een gegeven moment kunnen gaan vervelen. Daarom is het meer dan alleen wat we zojuist omschreven hebben. Jak beschikt ook over de mogelijkheid om defensieve moves in te zetten, zoals een schild opwerpen die inkomende magie tegenhoudt, maar waar hij al bewegend wel doorheen kan schieten. Best handig, maar dit zorgt wel weer voor een vertraging. Dit komt zijn mobiliteit niet ten goede, wat in sommige situaties juist weer belangrijk is. Dit voegt dus een extra laag aan de combat toe, waarbij je om de haverklap wisselt tussen je mogelijkheden. Met name omdat vijanden van verschillende soorten en maten je het vuur aan de schenen leggen. Hiervoor geldt dat vijanden op zichzelf een kleine puzzel zijn, waarbij je moet uitvogelen wat de meest effectieve aanpak is.

Daar komt nog bij dat Jak gaandeweg steeds meer zijn magie onder controle krijgt, wat hem in staat stelt om speciale moves te leren. Hieronder vallen opties om te teleporteren uit lastige situaties, alsook het oproepen van een magische zweep om vijanden naar zich toe te trekken. Of wat te denken van spikes uit de grond laten schieten die vijanden benadelen? Deze mogelijkheden gaan volgens de ontwikkelaar vrij diep, maar maken wel deel uit van het upgradesysteem. Jak zal zich dus moeten ontwikkelen en keuzes moeten maken via een uitgebreid skillsysteem, waarop je verschillende paden kunt kiezen om je eigen skillset uit te bouwen.

Vechten tegen monsters

Hoewel Jak doorgaans vecht tegen de gewone troepen van de vijand, zijn bijzondere wezens niet uitgesloten. Zo zagen we in de presentatie een draak voorbij komen die later in een arena direct tegenover de protagonist geplaatst werd. Het gevolg was een relatief traditionele opzet van een baasgevecht, waarbij het combineren van aanvalsmogelijkheden, speciale moves en defensieve spells belangrijk was om een gelijk speelveld te creëren met als doel de draak te verslaan. Dit is natuurlijk van een iets ander kaliber dan de gewone vijanden, wat dus voor een extra uitdaging zorgt. Met name omdat de gevechten op zichzelf een puzzel genoemd kunnen worden qua toepassing van magie, zoals al aangehaald.

En over puzzels gesproken. Ter afwisseling is Immortals of Aveum ook voorzien van wat rustigere momenten, waarop je juist in de omgeving goed moet kijken naar plekken om je magie te gebruiken. Dit in het kader van het oplossen van puzzels die bijvoorbeeld een upgrade beschikbaar stellen of je een doorgang geven, zodat je je weg kunt vervolgen. Deze omgevingspuzzels werden slechts kort getoond, maar gaven wel aan dat het op een creatieve manier samenspeelt met de magie die je ter beschikking hebt. Dit zou ook de afwisseling moeten zijn om het vechten niet te laten verzanden in een repetitieve ervaring. Hoe de balans tussen de twee elementen is, zal echter moeten blijken.

Voorlopige conclusie

Immortals of Aveum is een interessante titel. Het pakt namelijk bekende gameplay elementen die al sinds jaar en dag tot het vaste meubilair van de gamesindustrie behoren, maar geeft daar zijn eigen unieke draai aan. Een shooter met magie zien we vrij zelden en dat zeker in een setting die ergens middeleeuws aanvoelt, maar een futuristisch laagje kent. Wat we hebben gezien doet een beetje denken aan Ghostwire Tokyo, maar dan in de middeleeuwen en dat is een boeiende combinatie als je het ons vraagt. Het vechten met magie op de gepresenteerde manier is ook vrij uniek, wat het veelbelovend maakt. De vraag is echter of de game meer te bieden heeft dan vechten en puzzelen, maar dat is afwachten tot 20 juli. Op die dag verschijnt de game voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.