Eerder gaf Blizzard ons al een korte inkijk in de Rogue klasse en nu hebben ze ons van een nieuwe klasse video voorzien. Ditmaal gaat het om de klasse genaamd, de Sorcerer. De korte trailer toont ons wat we mogen verwachten van deze krachtige magiër.

Zo zien we dat de tovenaar de elementen van de natuur zal gebruiken om zijn vijanden te bestrijden. We zien dat hij gebruikmaakt van bliksem, ijs en vuur, en de aanvallen zien er zeer krachtig uit. Om de Sorcerer zelf aan het werk te zien, moet je even de onderstaande video bekijken.

Diablo IV verschijnt op 6 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Komende donderdag 20 april zal er een nieuwe developer update livestream plaatsvinden die ons van meer informatie over de endgame zal voorzien.