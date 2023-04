Hier kon je vorige week al lezen dat Immortals of Aveum een best interessante titel lijkt te worden. De game laat zich nog het best omschrijven als een FPS met toverkrachten in plaats van schietijzers en dat is een premisse waar we best mee kunnen leven. In juli weten we of de game die voorzichtige verwachtingen kan waarmaken.

Als het aan Ascendant Studios ligt, zal dat alleszins het geval zijn. De ontwikkelaar heeft grootse plannen voor Immortals of Aveum en hoopt zelfs dat de game zal kunnen uitgebouwd worden tot een franchise. Daarmee worden meerdere games en misschien zelfs tie-ins in andere media bedoeld. Dromen mag altijd, denken we dan.