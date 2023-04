The Last of Us: Part I is natuurlijk een third-person shooter, maar nu de game ook beschikbaar is op pc kunnen modders ermee aan de gang. Laatst zagen we al een mod waarmee het gezicht van Joel aangepast werd naar dat van Pedro Pascal, die Joel vertolkt in de HBO-serie.

Een nieuwe mod gaat wat betreft aanpassingen nog wat verder, want die laat je de game in z’n geheel als een first-person shooter spelen. De mod is nog niet helemaal klaar, wat te zien is in de beelden hieronder. Desalniettemin ziet het er indrukwekkend uit om de game vanuit dit perspectief te ervaren.

Via de beschrijving van de video op YouTube kan je meer informatie over deze mod vinden.