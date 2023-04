Om de aankomende release van het langverwachte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom te vieren, wordt er van 6 t/m 8 mei een Splatfest in het teken van Zelda georganiseerd in Splatoon 3, zo maakte Nintendo bekend via het officiële Twitter account.

Voor deze speciale editie van Splatfest zullen spelers kunnen kiezen uit de drie aspecten van de iconische Triforce: kracht (Ganondorf), wijsheid (Zelda) of moed (Link). Het Splatfest begint op 6 mei om 02:00 uur ’s nachts en eindigt om diezelfde tijd op 8 mei.

Dit Splatfest introduceert ook een nieuwe stage speciaal ontworpen voor wedstrijden met drie teams. De nieuwe stage is in de vorm van een Triforce die is opgebouwd uit meerdere kleine Triforces. Welk team kies jij voor het aankomende Zelda splatfest?