Eind vorig jaar werd Immortals of Aveum officieel aangekondigd en na een paar maanden van stilte kregen we recent veel meer van de game te zien. Ook hebben we een preview kunnen publiceren, waarin we dieper op de game ingaan om wat meer context bij het geheel te geven.

Gezien de game op 20 juli al uitkomt, zet EA het offensief gelijk voort met een nieuwe trailer. Hieronder een video van 6 minuten lang, waarin we veel gameplay te zien krijgen. De trailer toont vooral het gebruik van de verschillende soorten magie en de mobiliteit van protagonist Jak.

Check de trailer hieronder zeker even en laat weten hoe je er over denkt.