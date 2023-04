Preview | XDefiant – In 2021 werd de game Tom Clancy’s XDefiant aangekondigd en nu bijna twee jaar later is het moment eindelijk daar dat we echt kennis met de titel hebben gemaakt. In de tijd is er wel het één en ander veranderd. Zo heeft Ubisoft de Tom Clancy vermelding uit de titel gehaald, omdat men hier online nogal vocaal over was: het paste niet. XDefiant liet in eerste instantie ook niet direct een denderende indruk achter, maar als iets aandacht en tijd krijgt, kan dat veranderen in iets wat misschien wel aanslaat. Of dat zo zal uitpakken moet natuurlijk nog blijken, maar de gesloten beta gaf wel een goede indruk van wat te verwachten.

Up tempo, kleurrijk en gevarieerd

Na twee jaar van stilte pakt Ubisoft gelijk groots uit met de gesloten beta. Het is primair natuurlijk bedoeld om de game goed te kunnen testen, wat in het geval van een online shooter met verschillende elementen van groot belang is. Met name voor de balans. Het is tevens een middel om te peilen of de richting die ze in zijn geslagen nu wel goed aansluit op waar gamers op zitten te wachten. Nu kunnen wij natuurlijk niet voor alle gamers spreken, maar de tijd heeft de game best wel goed gedaan. Wat we gespeeld hebben is namelijk een ruwe diamant, waar potentie in zit.

Met het groots uitpakken bedoelen we dat er vier verschillende modi beschikbaar zijn in de beta, allemaal gericht op een doelstelling. Denk aan Domination, Occupy (Hardpoint in de volksmond), Zone Control en Escort. We hebben alle modi uiteraard even uitgeprobeerd, wat kon op maar liefst 14 maps. Voor mensen die al enige tijd met de game in de weer zijn via interne Ubisoft programma’s was een gedeelte bekende koek. Voor velen die pas via de beta kennismaken met de titel, is de content een mooie speeltuin om zich in uit te leven.

Wat hierbij vooral opvalt is dat de maps erg gevarieerd zijn, maar in grote lijnen wel het traditionele three-ways-principe aanhouden, wat klassiek mapdesign is. Hierbij heb je in sommige gevallen overigens te maken met verticaliteit voor meer variatie. Tel daar scherpe textures bij op (op de PlayStation 5) en dat in een zeer kleurrijke aankleding, en we waren aangenaam verrast. De maps lijken zo op het eerste oog erg degelijk en qua afwisseling zit het wel goed. Hierbij zijn de modi ook vanzelfsprekend, waardoor XDefiant een vrij hoog pick-up-and-play gehalte kent, waarop een vrij vlot speltempo van toepassing is. Het is niet zo snel als Call of Duty, maar het kan zich meten met de snellere shooters op de markt.

Verschillende facties

Als je wel vaker Ubisoft games speelt, dan zal je al snel merken dat de ontwikkelaar elementen uit andere games pakt en daar een soort shooter mix-up van maakt. Dat is allereerst te zien aan de facties in de game. Zo heb je DedSec – niet beschikbaar in de beta – bekend van Watch_Dogs en ook komt de Libertad factie terug, die natuurlijk bekend is van Far Cry. Echelon komt natuurlijk uit Splinter Cell, enzovoort. Dit zorgt voor een leuke vorm van herkenning. Daarbij lijken de maps ook geïnspireerd te zijn door locaties uit Far Cry, The Division en meer. En tja, geef Ubisoft eens ongelijk. Waarom niet verschillende elementen uit succesvolle andere games samenvoegen en er wat nieuws van maken? Het resultaat is namelijk best wel tof.

Per factie kan je kiezen uit verschillende personages en die komen allemaal weer met eigen speciale mogelijkheden. Hieronder valt bijvoorbeeld het plaatsen van een schild of een health boost voor alle teamgenoten in een directe omgeving. Elk personage heeft zijn eigen features, waardoor je daarin als team eigenlijk een keuze moet maken zodat iedereen elkaar kan aanvullen. Vervolgens kun je ook weer een loadout kiezen, waarbij je de keuze hebt uit verschillende wapens. Door de game te spelen zul je via de Battle Pass vervolgens cosmetische content unlocken voor een meer persoonlijk tintje van je loadout.

Uiteraard kun je jouw loadout ook customizen. Hierbij heeft Ubisoft goed naar de titel van Activision gekeken, maar gaat daarin niet te diep. Per wapen kun je over zes onderdelen een keuze maken, van een andere scope tot nieuwe barrel, enzovoort. Het is wat dat betreft vooral wat je gewend bent van shooters vandaag de dag. Het zorgt voor een solide basis, afgaande op wat we ervaren hebben en de uitdaging is natuurlijk om voor jezelf de juiste route te bepalen tot het samenstellen van je loadout, die tegelijkertijd ook van toegevoegde waarde is als je in teamverband speelt. Met name de persoonlijke specialiteiten en specifieke perk spelen daarin een rol. Of dit uiteindelijk doorslaggevend zal zijn in hoe potjes gespeeld worden is afwachten, aangezien alle spelers in de beta maar één doel hadden: fraggen.

Werk aan de winkel

Qua gameplay is XDefiant in de staat waarin het nu verkeert een degelijke game in wording. Het tempo voelt prettig, de maps zijn interessant dankzij de aankleding, maar ook door de structuur die ruimte biedt voor verschillende speelstijlen. De gunplay is op zich ook prima, al voelt het ietwat traag in close quarters. En bij vlagen voelt de punch van kogels die hitten nog niet overtuigend genoeg, maar dat is een kwestie van tweaken. Eerder spraken we al van een ruwe diamant en dat slaat voornamelijk op de gameplay. XDefiant heeft qua modi, maps en gameplay op zichzelf genoeg in huis om een vaste factor te worden in het shooterlandschap.

Maar die ruwe diamant moet natuurlijk gaan glanzen en om dat te realiseren zal er gesleuteld moeten worden. Zo zijn de spawns een drama. Letterlijk in vijandelijk vuur spawnen is natuurlijk niet echt prettig en leidt tot frustratie. Té ver weg spawnen is ook niet handig en dit gaat vooral op voor Zone control, waarbij naarmate de pot vordert de afstand domweg te groot wordt voor continue actie. Daarnaast is het onhandig dat bij het inzoomen alle namen en iconen nog steeds prominent in beeld staan, waardoor je zicht gehinderd kan worden. Verder is het qua wapenbalans nog wat sleutelen, want ook dat is nog niet helemaal goed afgestemd. Daarbij was de lag tijdens onze speelsessies bij momenten een drama wat tot rare situaties heeft geleid.

Voorlopige conclusie

XDefiant is een dappere poging van Ubisoft om zich te mengen in een landschap dat gedomineerd wordt door zeer prominente titels en franchises. De game heeft het echter in zich om een gerespecteerde speler te worden, maar dit vereist wel het nodige sleutelwerk aan het geheel. Wat we hebben aangestipt is het topje van de ijsberg, maar goed, dat is natuurlijk waar een beta voor bedoeld is, dus als Ubisoft alle feedback en data ter harte neemt kan het zomaar zijn dat XDefiant een erg goede aanwinst in het genre is. Wat ons wat dat betreft helemaal zou plezieren is als ook dat hinderlijke geschreeuw van die knakker die instructies geeft aangepast wordt, dat werkte nogal op de zenuwen. Afijn, detail natuurlijk. XDefiant, een shooter waar potentie in zit, hopelijk weet Ubisoft dat er ook helemaal uit te halen.