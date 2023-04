De toegankelijkheid is steeds meer een belangrijk onderwerp voor ontwikkelaars. Iedereen moet van games kunnen genieten, wat voor handicap dan ook. Zo zien we steeds meer ontwikkelaars specifieke toegankelijkheidsopties implementeren in nieuwe releases, maar ook oudere games krijgen updates.

Bungie springt nu ook aan boord en heeft aangekondigd dat Season of the Deep, het aankomende Destiny 2 seizoen, met een aantal toegankelijkheidsfeatures komt. Een simpel voorbeeld van de features is de kleur van het richtkruis, dat aangepast zal kunnen worden. Ook de hit indicator kan qua kleur aangepast worden.

Een andere toevoeging zal de optie tot automatische mêlee zijn, waardoor je door de knop ingedrukt te houden kunt blijven slaan. Dit kan van pas komen als herhaaldelijk drukken op de knop niet zo goed voor je werkt. Deze functie werkt voor mêlee wapens, maar ook Supers en andere vormen van mêlee.

En zo zijn er meer zaken die een verbetering zullen zien. Voor meer specifieke toelichting kan je hier op de website van Bungie terecht.