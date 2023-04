Insomniac Games is een oude bekende in onze industrie en de studio weet op een relatief hoog tempo kwalitatieve games uit te pompen. Ratchet & Clank: Rift Apart is hun laatste game en voor dit jaar staat Marvel’s Spider-Man 2 op de planning. Daarnaast werkt men in het diepste geheim aan een Wolverine-game én een mysterieus multiplayer project.

Daar zijn natuurlijk flink wat handjes voor nodig en op dat gebied zit de ontwikkelaar ook niet stil. Op Reddit werd namelijk opgemerkt dat Insomniac Games flink gegroeid is en inmiddels meer dan 500 mensen in dienst heeft. Het grote broertje Naughty Dog gaat inmiddels richting de 800 medewerkers en Sony Santa Monica moet het vooralsnog doen met zo’n 340 ontwikkelaars.