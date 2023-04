The Lord of the Rings: Gollum heeft inmiddels de gouden status bereikt en dat betekent dat de game klaar is voor de release, die op 25 mei zal plaatsvinden. Dit betekent dat ontwikkelaar Deadelic Entertainment voorafgaand aan de lancering natuurlijk ook z’n best zal doen om de game in de schijnwerpers te zetten.

Daarvoor heeft men – in samenwerking met NVIDIA – een nieuwe trailer gedeeld die de game van een flinke lik ray tracing voorziet. De ontwikkelaar zegt dat de game vanaf de launch NVIDIA DLSS3 en RTX ray tracing zal ondersteunen en de impact daarvan zie je in de beelden hieronder.

Naar verluidt zullen de current-gen versies tevens ray tracing ondersteunen, zij het wat teruggeschroefd in kwaliteit. De last-gen versies vallen als vanzelfsprekend buiten de boot.