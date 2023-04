Er is inmiddels redelijk wat gameplay getoond van Immortals of Aveum, maar Ascendant Studios is klaarblijkelijk van mening dat het nog niet helemaal duidelijk is wat je van het spel kan verwachten. Er is daarom weer een nieuwe video beschikbaar gesteld en die gaat nog dieper op de gameplay in.

De ontwikkelaar vertelt in de video onder andere meer over de HUD van Immortals of Aveum en wat voor soort magie je kunt gebruiken. Tevens wordt er gesproken over puzzels en dergelijke, die je tijdens je avontuur tegen zal komen. Wat nog meer aan bod komt kan je in de onderstaande video checken.