Elden Ring ligt nu meer dan een jaar in de schappen en de game was uiterst succesvol. Zo werd het spel door veel fans lovend ontvangen en ook in de media scoorde de game uitstekend. Elden Ring werd zelfs Game of the Year, wat terecht is. Het avontuur in de Lands Between zorgt immers voor veel speelplezier.

Na een lange tijd aan geruchten werd ook de uitbreiding – Shadow of the Erdtree – officieel aangekondigd en het schijnt dat deze al meer dan een jaar in ontwikkeling is. Dit blijkt uit een LinkedIn post van lead game designer en design manager Kenneth (Kin Yue) Chan. In deze post valt te lezen dat Shadow of the Erdtree sinds april 2022 in ontwikkeling is.

Elden Ring was bij release direct een enorm succes, dus dat er twee maanden na de release al actief gewerkt werd aan een uitbreiding, is niet zo raar. Hieronder kan je de LinkedIn post in kwestie bekijken. Meer weten over Elden Ring? Lees dan zeker onze review terug.