Om de komst van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom van begin volgende maand te vieren, brengt Nintendo een speciale editie van zijn console uit. Het Nintendo Switch OLED-model krijgt een heuse make-over en de foto’s deden al het beste vermoeden.

Sommige mensen zijn er inmiddels mee aan de slag gegaan en YouTube-kanaal Glitched heeft een hele unboxing-video gedeeld met de wereld. Daarmee krijgen we een uitstekend beeld van hoe de Switch er in het wild uitziet, die erg stijlvol genoemd mag worden.

Mocht je deze goud-groene pracht zelf willen aanschaffen, zal je zo’n € 359,- moeten neertellen. Bekijk zeker even de video om een beter beeld te krijgen van deze nieuwe editie van de Nintendo Switch. Meer weten over de game? Check dan onze preview.