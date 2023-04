Preview | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Met de launch van de Nintendo Switch werd menig gamer overdonderd door The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nog nooit zagen we Hyrule in een dusdanig formaat waar ook nog eens van alles in te ontdekken viel. Vandaag de dag zien we nog steeds nieuwe gamers kennismaken met Breath of the Wild of oudgedienden zijn al aan hun zoveelste playthrough begonnen. Wat dat betreft is de vraag naar een vervolg groot. Hoewel we Tears of the Kingdom als een direct vervolg zouden kunnen behandelen, is dat eigenlijk niet helemaal aan de orde. Het speelveld wordt zo ontzettend verruimd door de nieuwe krachten en speeltjes die je tot je beschikking krijgt, dat het met vlagen voelt alsof je een totaal andere game zit te spelen. Wij mochten alvast even kennismaken met Link z’n nieuwe krachten en vertellen jullie daar graag meer over.

Maar een uurtje?

We werden bij Nintendo op kantoor ontvangen met de mededeling dat we ongeveer een uurtje met de game aan de haal mochten. De eerste gedachte die door ons hoofd heen ging was: ‘maar een uurtje?’, maar dat is nog altijd beter dan niks. Tijdens de previewsessie konden we voornamelijk kennismaken met de nieuwe krachten die Link tot zijn beschikking heeft en hoe de variant van Hyrule in Tears of the Kingdom daarop inspeelt middels de nieuwe omgevingen en voorwerpen die we kunnen benutten. Onze eerste indruk was erg positief. We voelden ons echt een kind in de speeltuin waarin de opties haast eindeloos lijken te zijn. Het uurtje wat we kregen vloog dan ook écht voorbij.

Een hoop nieuwe trucjes

De belangrijkste nieuwe skill die Link heeft meegekregen is overduidelijk de Ultrahand. Met de Ultrahand kan Link allerlei voorwerpen in Hyrule oppakken, bewegen en zelfs ergens aan bevestigen indien nodig. Dit kan enerzijds een beetje Fortnite-achtige taferelen opleveren, anderzijds is het een geweldige tool om jou Tears of the Kingdom op jouw manier te laten spelen. Je kan natuurlijk op de ouderwetse manier gewoon een kampje binnenlopen en alle vijanden te lijf gaan, maar waarom zou je niet een aantal raketten aan een mijnkar vastmaken en kijken of je al dat vechten niet gewoon kan overslaan? En dan hebben we het pas over één van de leuke alternatieven. Als je eenmaal straks zelf al het speelgoed in handen krijgt dat Tears of the Kingdom te bieden heeft, zal je merken dat er duizend-en-een mogelijkheden te bedenken zijn. Mocht het niet helemaal gaan zoals gewenst, dan heeft Link ook nog een skill genaamd recall. Richt op jouw bouwsel, activeer recall en je kan de tijd enkele seconden terugdraaien om weer vanaf stand nul te beginnen.

Desalniettemin heb je wel gewoon rekening te houden met factoren zoals zwaartekracht en, eigenlijk, natuurkunde in zijn geheel. Als je iets in elkaar zet waarvan je denkt: ‘dit gaat nooit werken’, dan is dat meestal ook het geval. Naast het maken van nuttige voorwerpen maakten we ook kennis met de Fuse-kracht van Link. Hiermee kan je een doodgewoon zwaard voorzien van een leuke upgrade. Heb je net een groot monster verslagen dat een grote hoorn is verloren, dan kan je die hoorn fuseren met zo’n simpel zwaardje en heb je ineens een heel erg tof zwaard waar zelfs Ganon even twee keer een blik op zou werpen alvorens hij het gevecht met je aan durft te gaan. We noemen nu het simpelste voorbeeld, maar het gaat echt alle kanten op. Probeer je maar eens voor te stellen wat er gebeurt zodra je een vuurspuwend stenen drakenhoofd fuseert met een zwaard.

Toch wel vertrouwd

Als je na het lezen van deze alinea’s bij jezelf denkt: ‘wat hebben ze gedaan met de gameplay van Breath of the Wild die ik zo geweldig vind?’, maak je dan vooral geen zorgen. Er werd ons geadviseerd om in aanloop naar de preview-sessie weer even Breath of the Wild erbij te pakken en dat was niet voor niets. De gewone bewegingen van Link zijn vrijwel identiek in Tears of the Kingdom. De opties die we hierboven hebben genoemd zijn dus verder gebouwd op de ijzersterke fundering van het origineel. Ook het gebruiken van Link z’n nieuwe skills bleek niet al te lastig te zijn. Het heeft ons ongeveer een kwartiertje gekost om er aan gewend te raken en vervolgens voelde alle handelingen eigenlijk al vertrouwd aan.

Over vertrouwd gesproken, zo zijn diverse elementen uit Breath of the Wild meegenomen naar Tears of the Kingdom. Een belangrijke blijft natuurlijk het koken. De beste toevoeging daaraan is de portable pot. Als je een van deze op zak hebt hoef je niet eerst naar het dichtstbijzijnde kamp op zoek te gaan om daar wat te koken, dit kan nu dus ook onderweg. Let wel: de portable pot is slechts één keer bruikbaar. Na het koken van een gerecht verdwijnt deze ook direct weer. De cooking pot is overigens niet het enige wat portable is. Gedurende jouw avontuur zal je ook ‘portable’-versies aantreffen van eerder genoemde materialen die je kan gebruiken voor fusen of in combinatie met de Ultrahand. Waarom urenlang zoeken naar een mijnkar als je dat ding ook gewoon op zak kan hebben? Dat is misschien niet helemaal wat we geleerd hebben bij natuurkunde, maar als dat het enige is kunnen we er makkelijk mee leven, vooral gezien de toegevoegde waarde hiervan.

Reis door Hyrule

Het is natuurlijk erg grappig om raketten vast te maken aan een mijnkar, maar de meest praktische oplossing is het niet altijd. Hiervoor heeft Link nog een skill tot zijn beschikking genaamd Ascend. Bij het gebruik van Ascend kan Link zichzelf door een oppervlak boven hem heen teleporteren. Zie je een mooie bergtop die je graag wilt verkennen, maar ziet de klim er wat lastig uit? Kijk dan of je onder die bergtop ergens een ingang naar een grot vindt. Ga in de grot staan, activeer Ascend en Link zal met zijn hoofd op de bergtop belanden. Is de kust veilig? Dan klim je eruit en sta je bovenop de berg. Is de kust niet helemaal veilig, dan kan je er ook voor kiezen om weer terug naar beneden te gaan.

Wat we in het uurtje hebben gezien op audiovisueel gebied is gewoonweg prima te noemen. Verwacht geen gigantische sprongen op grafisch gebied vergeleken met Breath of the Wild, maar het scheelt dat die game er voor Nintendo Switch begrippen nog steeds erg goed uitziet. Hier en daar namen we een kleine hapering in de framerate waar, maar dat is geen dealbreaker. Daarnaast bestaat ook de kans dat die kleine haperingen met de daadwerkelijke release zijn opgelost. De soundtrack is wat je van een Legend of Zelda-titel mag verwachten. Zet je dus maar weer schrap voor fantastische orkestrale stukken, ondersteunt door bekende en zelfs klassieke Zelda-esque geluidseffecten. Precies wat je van, wellicht, Nintendo’s belangrijkste serie games mag verwachten.

Voorlopige conclusie

Dat het wel goed gaat komen met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is ons nu wel duidelijk. Wat we tot nu hebben gezien van de wereld smaakte voor ons absoluut naar meer en we kunnen niet wachten tot we helemaal los mogen gaan in deze sandbox. Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd naar de lore en hoe Nintendo alle nieuwe krachten van Link wil gaan verklaren. Nintendo kennende hebben ze daar vast een heel erg (voor het Zelda-universum) logische uitleg voor. De ondergetekende houdt zeker van de Zelda-games, maar Breath of the Wild staat niet in mijn persoonlijke top drie. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lijkt een titel te worden die weleens aanspraak zou kunnen maken op een plekje daarin. Ik zal dus op 12 mei absoluut aan de slag gaan met Links nieuwste avontuur. Ons advies aan jou is om dat ook te doen!