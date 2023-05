Ontwikkelaar FromSoftware gooit al jarenlang de ene absolute topgame na de andere in de winkelrekken. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring… het lijstje blijft maar groeien, al doet het dat wel aan een eerder gezapig tempo. Veel haast hebben ze bij FromSoftware niet, een filosofie die past bij de drang naar perfectionisme die de studio uitstraalt.

Het lijkt ons dan ook een erg mooie deal: we moeten best lang wachten voor we iets lekkers op ons bord krijgen, maar het gerecht dat daar dan uiteindelijk belandt, is vijf Michelinsterren waard. Toch mag het van producer Yasuhiro Kitao iets sneller gaan. Tijdens een interview met Eurogamer gaf hij aan dat hij hoopt dat toekomstige games iets korter na elkaar zullen verschijnen.

Zonder dat hierbij ooit aan het credo van de ontwikkelaar geraakt wordt, overigens. Kwaliteit boven kwantiteit. Én de drang om altijd iets origineels te willen maken, dat even interessant als plezant om te spelen is. Klinkt héél goed, als je het ons vraagt.

“This is an area we feel we’ve always strived to achieve: always making something new, always making something original, something that we find interesting and fun as players. So in this sense, really nothing much has changed. We do develop multiple titles simultaneously, we do have several teams working on different projects. We hope to stagger our releases and bring something new and exciting at hopefully not so long intervals going forward.”