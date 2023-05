Bungie heeft aangekondigd dat het jaarlijkse evenement, de Guardian Games, zijn teruggekeerd in Destiny 2. Dit evenement is na de wekelijkse reset van gisterenavond officieel van start gegaan en duurt nog tot het einde van Season of Defiant, dat loopt tot 23 mei. Ook is de Guardian Games Cup terug, een competitie waarbij spelers kans maken op mooie prijzen en geld kunnen inzamelen voor het goede doel.

Guardian Games

Tijdens de Guardian Games zullen spelers via deelname aan allerlei activiteiten in de game medaillons kunnen verdienen. Terwijl zij namens hun Guardian klasse strijden kunnen er twee wapens gescoord worden, dit zijn de Taraxippos (Legendary Strand Scout Rifle) en The Title (Void Submachine Gun, inclusief Repulsor Brace).

Ook is er een Guardian Games Event Card beschikbaar die allerlei uitdagingen op een rijtje zet. Door deze te voltooien kunnen er cosmetische items vrijgespeeld worden, waaronder een exotische emote en een nieuwe titel, alsook Triumphs. Deze kaart is aan te schaffen voor 1.000 Silver.

Guardian Games Cup 2023

Via dit toernooi kunnen spelers met hun fireteam prijzen winnen en geld inzamelen voor het goede doel. Teams kunnen meedoen in twee categorieën: ‘Technical’ en ‘Charitable’. De Technical-categorie houdt het totale aantal medailles bij dat een officieel geregistreerd fireteam haalt tijdens de Guardian Games. De Charitable-categorie houdt het totale bedrag bij dat het team ophaalt via de officiële inschrijfpagina van de Bungie Foundation.

De vier beste teams in elke categorie winnen een aantal mooie prijzen, waaronder:

Topteam in de categorie Technical: custom art van je fireteam door PherianArt

Topteam in de categorie Charity: custom art van je fireteam door Gammatrap

Top twee teams in de categorieën Technical en Charitable: Guardian Games-hanger (€ 192,- MSRP)

Top drie teams in de categorieën Technical en Charitable: Apricot Dawn-embleem

Top vier teams in de categorieën Technical en Charitable: kortingscodes voor de Bungie Store

Deelnemers die $25 of hoger ophalen krijgen het Quantum Relay-embleem. In samenwerking met de Bungie Foundation worden de opbrengsten van dit jaar gedoneerd aan Direct Relief en het International Rescue Committee. Hieronder tot slot een trailer.