Hogwarts Legacy bleek al snel een enorm succes en inmiddels heeft Warner Bros. Games nog een game in het Harry Potter universum aangekondigd: Harry Potter: Quidditch Champions. Ontwikkelaar Avalanche Software kijkt inmiddels vooruit en is begonnen met het aantrekken van nieuwe krachten.

Het nieuwe personeel zou mee gaan werken aan een onaangekondigde triple-a game voor consoles. Gezien er geen downloadbare content gepland staat voor Hogwarts Legacy en een andere ontwikkelaar op Quidditch Champions zit, is het aannemelijk dat ze werken aan een Hogwarts Legacy vervolg.

Gezien die game zo populair is, mag het geen verrassing zijn als Warner Bros. Games hiermee door zou gaan. Toch zullen we een officiële aankondiging af moeten wachten, want zijn ze bezig met een vervolg of toch iets totaal anders? De tijd zal het leren.