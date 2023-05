Hoewel Destiny 2 in de kern een free-to-play game is, heb je wel te maken met betaalde onderdelen. Zo kosten de jaarlijkse campagnes geld en hetzelfde gaat op voor de seizoensgebonden pas, die is voorzien van 100 tiers om te levelen. Dit is allemaal optioneel en de Season Pass had tot voor kort een aanschafprijs van 1.000 Silver.

Daarnaast was er een optie voor 2.000 Silver, waarbij je de Season Pass kreeg met 10 tier skips. Dit gaat qua prijs veranderen, zo heeft Bungie aangekondigd. Met ingang van Season of the Deep, het komende seizoen dat op 23 mei begint, zal de prijs met 200 Silver omhoog gaan, wat respectievelijk 1.200 Silver en 2.200 Silver betekent voor de twee varianten.

Silver kost per 1.100 stuks een tientje, dus de prijswijziging is wat dat betreft minimaal. De vraag is alleen of Bungie de volumes van Silver pakketten ook gaat aanpassen, anders ben je genoodzaakt grotere hoeveelheden te kopen die je misschien niet gebruikt. Spelers die de Annual Pass hebben, die betalen niks extra, gezien zij goed zitten tot begin volgend jaar.