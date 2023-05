De Olympische Spelen hebben in het verleden weinig van doen gehad met video games, maar met de opkomst van esports is het tegenwoordig erg relevant om te betrekken. Dit gebeurt dan ook al in het kader van de Olympische Esports Spelen. Titels die hierin terugkomen zijn zoal Gran Turismo, NBA 2K en meer.

Met de populariteit is nu ook Fortnite toegevoegd aan de line-up van de Olympische Esports Spelen editie van 2023, die volgende maand in Singapore zal plaatsvinden. Voor dit evenement is er een nieuw eiland in Fortnite gemaakt, waar 12 deelnemers van de Fortnite Champion Series het tegen elkaar zullen opnemen.

De deelnemers zullen om precies te zijn op zaterdag 24 juni om de gouden medaille strijden. Andere ‘sporten’ tijdens het evenement zijn zoal de volgende:

Tic Tac Bow

WBSC eBaseball: Power Pros

Chess

Zwift

Just Dance

Gran Turismo 7

Virtual Regatta

Virtual Taekwondo

Tennis Clash

Mocht je het willen volgen volgende maand, dan kan dat via deze website.