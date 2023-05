Het duurt niet lang meer tot LEGO 2K Drive in de winkels ligt en zo nu en dan verschijnen er daarom video’s die meer van de game laten zien. Dit gebeurt via het fictieve Awesome News Network, waarvan je reeds drie afleveringen hebt kunnen bekijken.

Inmiddels zijn er meer nieuwe afleveringen bijgekomen, die je hieronder treft. De eerste draait om de verschillende uitdagingen die je in de game vindt, de twee video legt de focus op het bouwen van je eigen voertuig en de laatste gaat over het racen zelf.

De game is vanaf 19 mei verkrijgbaar en in onze preview vertellen we je er alles over.