Preview | LEGO 2K Drive – LEGO is populairder dan ooit. De bouwsteentjes van de Deense fabrikant vliegen als warme broodjes over de toonbank. Zeker de laatste paar jaren, nu mensen LEGO opnieuw ontdekt lijken te hebben. Wat ook meetelt zijn de vele gelicenseerde modellen, wat een brede doelgroep aanspreekt. Games en LEGO is verre van een nieuwe combinatie, maar waar zich dat in het verleden beperkte tot voornamelijk platformers, zien we ook daarin nu een uitbreiding. 2K Games springt namelijk ook aan boord en komt met meerdere LEGO-games. Wat we hiervan mogen verwachten is nog in nevelen gehuld, wel hebben we de eerste LEGO-game mogen spelen: LEGO 2K Drive. En dat beviel erg goed.

Open werelden

LEGO staat gelijk aan creativiteit. Waar het voor volwassenen tegenwoordig vooral gericht is op al dan niet ingewikkelde builds die ergens geplaatst worden ter decoratie, is het voor kinderen natuurlijk een middel om de creatieve geest de vrije loop te laten. De mogelijkheden met LEGO zijn eindeloos en dat gaat ook op voor games. Visual Concepts, ontwikkelaar van de NBA- en WWE-games bewandelt een nieuw pad en komt met een heuse racegame. Wij mochten op pad naar Londen om daar pakweg een uur of drie met de game aan de slag te gaan en het is duidelijk dat 2K Games de samenwerking buitengewoon serieus neemt.

LEGO 2K Drive is eigenlijk twee games in één. Zo zul je als nieuwkomer in de wereld van de game belanden, waar je te maken krijgt met een rivaal. De ins en outs qua verhaal zijn ons nog wat vaag, want daar kregen we niet al te veel van mee. Van de gameplay des te meer. De game presenteert je vijf werelden waarin je vrij kunt rondrijden. De ene wereld is een stedelijke omgeving, de andere wereld is in de woestijn gesitueerd en zo zijn er meerdere biomen waarin je vrij rond kunt rijden. We hebben er twee echt goed kunnen verkennen en hieruit bleek al gelijk dat het qua variatie wel goed zit. Ook omdat we stiekem een kijkje hebben genomen in de derde wereld.

Daarbij dient de eerste wereld als een tutorial waarin je de verschillende elementen van de gameplay leert kennen. Zodoende is die omgeving nog relatief compact. De wereld daarop is vele malen groter en je kunt hier tussen reizen via een snelreisfunctie, die ons razendsnel van A naar B bracht. Aan jou om lekker rond te rijden en te gaan ontdekken wat je wilt doen. De game voelde namelijk in de eerste twee uur spelen totaal niet beklemmend of beperkend aan. We kregen alle vrijheid om te gaan en staan waar we maar wilden en dat is met het oog op een doelgroep die van jong naar oud loopt natuurlijk erg fijn. Het sleutelwoord hier: toegankelijkheid.

Levelen maar

Toch kan je niet zomaar aan alle activiteiten deelnemen. De hoofdmoot in LEGO 2K Drive zijn races die je op de map kunt vinden. Races vereisen echter een bepaald niveau qua level en dat kan je opbouwen door randactiviteiten te voltooien. Gelukkig is de wereld bezaaid met allerlei opdrachten en zo kom je in elk hoekje wel wat tegen om je mee te vermaken. Dit kan het platrijden van robots zijn die door aliens naar aarde zijn gestuurd om land in te nemen. Even later waren we met een machine onkruid aan het wegmaaien om vervolgens een A naar B race te doen waarbij we over gebouwen moesten springen.

Leuk detail is ook dat de game zich qua verhouding in een mensenwereld lijkt af te spelen die á la Madurodam is ingericht. Dit wil zeggen dat alles voor LEGO perspectieven naar de juiste proporties is, maar dat er ook elementen in het leveldesign zitten die vele malen groter zijn. Bijvoorbeeld een uit de kuiten gewassen tuinslang waar we overheen konden rijden. Afijn, terug naar het level systeem. Door dus deel te nemen aan allerlei activiteiten, wat races en mini-games kunnen zijn, zul je levelen en op die manier speel je weer grotere races vrij waar je aan deel kan nemen. Hoewel dat in de preview nog niet goed naar voren kwam, is de veronderstelling dat deze grotere races gekoppeld zijn aan het verhaal van de game.

LEGO Kart

Eerder haalden we al aan dat LEGO 2K Drive eigenlijk twee games in één is. Enerzijds is het gericht op exploratie, waarbij je verschillende werelden doorkruist en allerlei mini-games en korte races speelt. Het andere aspect zijn de grotere races die je treft en die zijn het beste te vergelijken met Mario Kart. Je racet tegen allerlei andere LEGO-figuren en ondertussen kun je her en der power-ups oppakken. Daarmee kun je de tegenstanders bestoken of jezelf een voordeel geven qua bescherming of teleportatie. Het is het bekende concept dat niet verder uitgelegd hoeft te worden, aangezien het in LEGO 2K Drive precies op hetzelfde neerkomt.

Deze races tegen de AI zijn leuk en door de enorme variatie in banen is het keer op keer anders. Hierbij kijkt Visual Concepts overigens af bij The Crew 2. Net zoals in die game kan je namelijk on the fly wisselen van voertuig. Rijd je het water in, dan verandert jouw auto in een boot. Ga je offroad, dan zul je op bijvoorbeeld een quad verder gaan. Dit gaat geheel automatisch, wat het tempo ten goede komt. Daarbij kun je jouw loadout, zoals het genoemd wordt, via het menu instellen. Je zult gaandeweg meer voertuigen vrijspelen en je kunt jouw favorieten aan je loadout toevoegen. Daarbij krijg je door te spelen ook kleine upgrades, waarmee je bijvoorbeeld de snelheid, acceleratie en meer kunt verbeteren. Op die manier loont het ook om te blijven spelen.

Online, split-screen, coöp… van alle markten thuis

De genoemde races met power-ups beperken zich ook niet tot de verhalende modus. LEGO 2K Drive is namelijk ook voorzien van een uitgebreide multiplayer, waarin je in feite hetzelfde doet maar dan met menselijke tegenstanders. Het is even afwachten uit hoeveel banen de game straks zal bestaan, maar de acht die wij te spelen kregen waren compleet verschillend. Variërend van circuits in een 8-vorm (met veel crashes op het kruispunt) tot lange A naar B ritten in een specifiek thema. Aan creativiteit absoluut geen gebrek en het is merkbaar dat de ontwikkelaar met veel plezier en liefde aan de game werkt.

Het is de variatie in deze races die het in potentie een torenhoge replayvalue geeft. Ideaal voor als je door de verhalende modus heen bent, maar daar stoppen de multiplayer opties niet. Zoals het kopje hierboven al suggereert, is LEGO 2K Drive voorzien van werkelijk alles in multiplayer opzicht. Je kunt namelijk de gehele verhalende modus in coöp doorlopen en als je iemand op bezoek hebt is dit tevens in split-screen mogelijk. Dit is dan vooral voor de wat jongere gamers erg interessant, wat weer aansluit op het credo dat LEGO 2K Drive voor iedereen is. Dat heeft 2K ook bewezen, want als volwassene heb ik me uitermate goed vermaakt met deze titel. Ik kan me echter ook goed voorstellen dat een zevenjarige hier minstens net zoveel lol uit haalt.

Knutselen maar

LEGO staat synoniem aan bouwen en uiteraard is LEGO 2K Drive voorzien van een functie om je eigen auto in elkaar te knutselen. Bij aanvang krijg je de mogelijkheid om een chassis te kiezen en vervolgens is het aan jou om er wat leuks van te maken. Houd je het simpel en beperk je het tot slechts een paar elementen, of ga je helemaal los en bouw je een kolossaal bouwwerk? Je kan alle kanten op en de tool waarmee dit gaat werkt heerlijk efficiënt, waardoor iedereen hiermee uit de voeten zou moeten kunnen. Ook niet onaardig, als je voertuig klaar is kan je die uitgebreid testen in een testomgeving en nadien delen met de community. Vanzelfsprekend kun je ook auto’s van anderen downloaden.

Voorlopige conclusie

We hebben LEGO 2K Drive een aantal uur kunnen spelen en we zijn aangenaam verrast. De game zal op 19 mei verschijnen en dat is al snel. We hebben echter geen enkele reden om ons zorgen te maken. De open werelden zijn gevarieerd, de activiteiten zijn divers, het racen kent een hoog pick-up-and-play gehalte en er valt genoeg te beleven. De diverse multiplayer functionaliteiten tikken de rest van alle vakjes af waardoor er sprake is van een open wereld racegame die voorzien is van genoeg onderdelen om iedere liefhebber van LEGO(-games) te bekoren. Het zag er bovendien prima uit en de audio is prima. Met andere woorden: als je ook maar iets met LEGO en racegames hebt, dan is dit een titel om in de gaten te houden. LEGO 2K Drive is een game voor jong en oud en voelde tijdens het spelen zeer solide aan. Dit schept ons uitermate positief voor de release over pakweg twee maanden.