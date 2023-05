Phil Spencer heeft in de Kinda Funny podcast aangegeven dat de beoogde framerate van Starfield op consoles voor de lancering bekend wordt gemaakt. Uiteraard is dit een reactie op de controverse rond het ontbreken van een 60fps modus voor Redfall op consoles, al was dat verre van het enige probleem met die game. Spencer geeft in hetzelfde interview ook aan dat ze meer met Starfield hebben geholpen dan met Redfall.

Daarnaast is Starfield door de Noord-Amerikaanse ratinginstantie ESRB van een leeftijdsclassificatie voorzien. Dit suggereert dat de ontwikkeling op schema ligt en dat de game de beoogde release later dit jaar zal halen, gezien een classificatie veelal richting het einde van de ontwikkeling aan een game toegekend wordt. Op 11 juni krijgen we, tijdens de Xbox Games en Starfield Showcase, weer meer van de game te zien. Het is aannemelijk dat we hier meer over de framerate horen.

Vooralsnog staat de release van Starfield gepland op 6 september. De game komt dan uit op de Xbox Series X|S en de pc.