Menig ontwikkelaar is keihard geraakt door de coronapandemie en veel titels werden of uitgesteld, of kregen helaas niet de afwerking die zij misschien wel hadden moeten hebben. Respawn Entertainment heeft met Star Wars Jedi: Survivor even laten zien dat het ook anders kan.

Een uitgebreid rapport van journalist Jason Schreier zegt namelijk dat de nieuwste Star Wars-titel in “recordtijd” in elkaar is gezet, met een ontwikkelingscyclus van slechts drie jaar, die zich grotendeels tijdens de pandemie afspeelde. Volgens regisseur Stig Asmussen begon de productie eind 2019, vlak voordat corona de wereld overnam en mensen en masse vanuit huis gingen werken.

Het hielp natuurlijk ook dat Survivor een direct vervolg was op Fallen Order en dat een groot deel van de gameplayconcepten al klaarlagen. Desalniettemin verdient de lancering van Survivor niet de schoonheidsprijs en heeft de studio nog een aantal zaken die ze moeten oplossen, met name voor de pc-versie van de game.