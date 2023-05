Games die probleemloos op de Steam Deck kunnen draaien worden door Valve ‘beloond’ met een ‘Steam Deck Verified’-label. Deze eer is nu ook weggelegd voor Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Deze game was al speelbaar op de Steam Deck, maar er konden hier en daar wat problemen opduiken. Nu het spel officieel geverifieerd is, zal je zonder enige complicaties de game moeten kunnen spelen.

Hiermee is Marvel’s Guardians of the Galaxy de 327ste titel die Steam Deck Verified is. Meer weten over deze game? Lees dan hier onze review.