Het eerste seizoen van The Last of Us heeft HBO alvast geen windeieren gelegd. De werkzaamheden voor het tweede seizoen waren logischerwijs dus al van start gegaan. De schrijversstaking in Hollywood heeft daar nu echter flink wat stokken in de wielen gestoken. Audities voor nieuwe personages waren immers volop aan de gang, maar zullen nu moeten wachten tot de Writer’s Guild of America zijn slag thuis haalt.

Showrunners Neil Druckmann en Craig Mazin steunen uiteraard de WGA. Die laatste was vorige week zelfs zichtbaar tijdens één van de demonstraties – zie ook de onderstaande video op Twitter. Beide heren hebben dus momenteel wel iets anders aan hun hoofd dan de voorbereidingen voor seizoen 2 van The Last of Us. Na de stakingen zal het werk weer hervat worden.