Terwijl zowel fans als critici nog aan het bijkomen zijn van het immense succes van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, kunnen we ons al voorzichtig gaan afvragen waar het volgende hoofdstuk ons in hemelsnaam zal brengen, hoewel we waarschijnlijk nog jaren moeten wachten op de volgende game.

Toch heeft regisseur Hidemaro Fujibayashi al een aantal ideeën in z’n hoofd zitten, zo vertelt hij tegenover The New York Times (let wel op voor spoilers). Hij moet die plannen echter nog wel delen met producent Eijo Aonuma. Op z’n beurt hint Aonuma naar de verdere ontwikkeling van het kwaadaardige personage Ganondorf.

“It’s very possible from here on out that we will be able to see further character development and changes to his personality as the series continues. Ganondorf is an ingredient that we use to supplement gameplay.”

Ook is de mogelijkheid besproken dat Zelda meer in de spotlight komt te staan, misschien zelfs als speelbaar personage. Aonuma heeft namelijk tegen Vanity Fair gezegd dat dat goed mogelijkheid is, mits die overstap de gameplay dient. Zelda zelf is wel eens speelbaar geweest, maar dan in games zoals Super Smash Bros. of in kleinere mate in The Legend of Zelda: Spirit Tracks.