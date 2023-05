Turn 10 werkt nu al een aantal jaren aan het volgende deel van Forza Motorsport – officieel nummertje 8 van de reeks – en de simracer zou ergens dit jaar moeten verschijnen. Eerdere geruchten – bij monde van baas Alan Hartman – wezen op een lancering ergens in de zomer. Dat klopt echter niet, als het aan YouTuber MrMattyPlays ligt.

Tijdens de Defining Duke podcast gaat de contentmaker dieper in op de uitspraken van Phil Spencer, die hij deed tijdens zijn verschijning bij Kinda Funny Games. MrMatty redeneert dat Phil het in een hele specifieke volgorde heeft gehad over de releases van Starfield, Forza en Hellblade II en dat dat ook de volgorde gaat zijn waarop de games zullen lanceren.

Starfield staat gepland voor een release in september, die game zou dus opgevolgd gaan worden door Forza Motorsport en daarna Senua’s Saga: Hellblade II tijdens de feestdagen.

“I will say that I think Phil slipped out the Fall to Holiday window lineup. In that very particular order especially with information I’ve received I think he definitely let it slip – how things are going to release.

When he said we’ve got Starfield, Forza, Hellblade 2, I was like ’that’s a very particular order’. It happens to match predictions but also I will say — little scoop here — I have heard that Forza Motorsport is coming out in October.”