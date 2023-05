De PlayStation 5 heeft een functie die ervoor zorgt dat ontwikkelaars de bestandsgroottes van hun games flink kunnen beperken. Niet iedere nieuwe titel maakt hier gebruik van, maar The Lord of the Rings: Gollum doet dat wel en dat zie je gelijk terug.

De eerder genoemde titel komt zowel voor de PlayStation 4 als PlayStation 5 uit. Als je de game op de PS4 aanschaft, dan neemt deze 30,514GB in beslag op je harde schijf zo weten we dankzij PlayStation Game Size. Voor de PS5-versie is maar 18,664GB nodig. Dat scheelt dus aanzienlijk.

De pc-versie van The Lord of the Rings: Gollum spant echter de kroon. Hiervoor moet je 45GB reserveren. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe groot de Xbox-versies zijn.