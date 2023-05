Met nog een paar weken te gaan komt de release van Diablo IV snel dichterbij. Eind vorige week bracht Blizzard Entertainment daarom de gameplay launch trailer al uit, maar dat is niet alles. De uitgever heeft nu ook een story launch trailer online gezet.

Zoals de titel van de trailer al doet vermoeden, betreft het hier een trailer die de nadruk op het verhaal van de game legt. Zoals we van Blizzard gewend zijn is het een schitterende trailer die je zeker even moet checken, zie hieronder.

Diablo IV is vanaf 6 juni verkrijgbaar.